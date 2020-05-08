Главного редактора расследовательского агентства "Слідство.Інфо" Анну Бабинец вызвали на допрос в Национальную полицию из-за ее запроса к народному депутату от "Слуги народа" Александру Дубинскому.

Об этом она написала в Facebook.

Бабинец рассказала, что ее вызывают на допрос за то, что в декабре написала запрос народному депутату от “Слуги народа” Александру Дубинскому о его связи с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

“У министра Авакова расследовали все резонансные преступления и добрались до журналистов-расследователей. Сегодня получила повестку от Нацполиции о вызове на допрос. За то, что в декабре написала запрос народному депутату Дубинскому о его связи с Джулиани. Тогда нардеп не ответил, а испугался и пошел к Авакову. И дело пошло – в Главное следственное управление”, — написала она.

Журналистка добавила, что ее вызывает на допрос следователь Ильмира Чередник, которая “еще пару месяцев назад” звонила ей “как следователь по убийству Павла Шеремета”.

В “Слідство.Інфо” заявили, что в письме, которое поступило в адрес редакции указано, что “«в ходе досудебного расследования возникла необходимость в проведении следственного действия — допрос в качестве свидетеля” Анны Бабинец.

В письме указано, что журналистка должна появиться 13 мая года в 10.00 в Главное следственное управление Нацполиции.

В самой повестке приведены только номер уголовного производства без деталей, чего именно оно касается. Также указано, что речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 163 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер).

В еще одном письме, подписанном той же следователем Ильмирой Чередник, перечислены вопросы, на которые должно ответить агентство.

Вопросы касаются запроса на информацию, направленного “Слідством.Інфо” Дубинскому в декабре 2019 года. Они касались возможных встреч с фигурантами дела об импичменте Трампа. В частности, о возможных контактах с Джулиани. Такой запрос, получил и министр внутренних дел Арсен Аваков, и еще 12 должностных лиц.

“За 17 лет, которые я работаю журналисткой, никогда не ходила на допрос в полицию за то, что написала запрос народному депутату. Но обязательно пойду – с юристом. Все снимем на видео и покажем, как Главное следственное управление расследует такие резонансные дела как запрос народному депутату Александру Дубинскому и допрашивает поэтому журналистов-расследователей”, – отметила Бабинец, добавив, что агентство придаст делу максимально широкую огласку как внутри страны, так и на международном уровне.