Главный санитарный врач, замглавы МОЗ Виктор Ляшко сообщил, что коронавирусную инфекцию в Николаеве не удалось найти, хотя "искали интенсивно".

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

Ранее сообщалось, что в МОЗ хотят изучить “феномен” Николаевской области — единственной области Украины, где нет случаев коронавируса.

С этой целью главный санитарный врач, замминистра охраны здоровья Виктор Ляшко провел в регионе “спецоперацию” по перепроверке результатов тестов на COVID-19, проведенных местной лабораторией.

По итогам проверки Ляшко заявил, что коронавирус в Николаеве “интенсивно искали”, но не нашли.

“Коронавирус в Николаевской области не нашел, хотя искали довольно интенсивно”, — сказал он.

Главсанврач объяснил, что образцы 11 пациентов с пневмонией, у которых по результатам исследования николаевской лаборатории коронавирус обнаружен не был, были исследованы повторно одесскими медиками. Результаты совпали.

“Сверили эти образцы, они идентичны, и там, и там отрицательные”, — отметил Ляшко.

Таким образом, по словам замминистра, подозрения о том, что возможно, власти Николаева что-то “скрывают или не скрывают, а какие-то другие проблемы есть”, не подтвердились.