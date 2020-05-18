Информацию проанализировал проект “По той бік новин”.

Как сообщалось ранее, во время брифинга в понедельник, 18 мая, главный санитарный врач Украины, замминистра охраны здоровья Виктор Ляшко заявил, что МОЗ разрешит работу пляжей, поскольку соленая вода и ультрафиолетовое излучение уничтожают возбудитель COVID-19.

“Сообщу приятную новость: в этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук. Специалисты подтвердили, что морская соль вместе с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудитель коронавирусной болезни, потому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине, как и в других странах мира. Несмотря на то, что в пресной воде возбудитель имеет возможность выживать, по имеющимся данным ученых, в речках с проточной водой заразиться очень сложно. Это только может быть при близком контакте. Потому и касательно речного пляжного сезона МОЗ будет давать разрешение работать в этом сезоне отдыха”, — сказал он.

“По той бік новин” проанализировали данные, озвученные Ляшко, и выяснили, что хотя главсанврач и ссылался на авторитетный источник (ученых из НАН Украины и Института эпидемиологии), озвученная им информация является неточной и местами неправдивой.

Что касается ультрафиолетового излучения, Всемирная организация здравоохранения владеет информацией о том, что подвергая себя воздействию солнца или температуре выше 25 градусов Цельсия нельзя предотвратить заболевание COVID-19. К тому же многие страны с жарким климатом также сообщают о многочисленных случаях заражения.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний в США отмечали, что влияние погоды и температуры на COVID-19 пока не изучено. То есть, утверждать, что ультрафиолетовое излучение убивает возбудитель коронавирусной болезни, сегодня нельзя.

В то же время утверждение о том, что заражение в водоеме маловероятно — правдивое. Однако это никак не связано с составом воды.

“Хотя исследования 2008 года показало, что инфекционные капли могут загрязнять воду и несколько видов коронавируса были обнаружены в канализации, попадание такой воды в крупные водоемы — озера, реки и океаны не угрожает распространению инфекции. Пояснения к банальному простое — концентрация вируса будет настолько разведена, что подхватить его будет крайне маловероятно”, — отметили исследователи.

Сегодня, по информации Центр контроля и профилактики заболеваний”отсутствуют доказательства, что вирус, который вызывает COVID-19, может распространяться на людей через воду в бассейнах, горячих ваннах, санаториях или на водных играх”. То есть размер водоема в этом случае не играет роли. Так же, как и то, пресная там вода или соленая.

“В сухом остатке: нет никаких доказательств, что можно заразиться коронавирусом через воду. А то, что соленая вода с солнечным ультрафиолетом защищает от коронавируса — это фейк”, — подытожили специалисты проекта.