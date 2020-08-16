Евродепутату, главе делегации Европейского парламента Роберту Бедроню и докладчику по Беларуси Петрасу Аустревичюсу отказали во въезде в Беларусь.

Об этом в Twitter сообщил экс-кандидат в президенты Польши Бедронь.

Визит делегации должен был продлиться 3 дня. Однако, в аэропорту Минска Бедроню вручили официальное уведомление о внесении белорусскими властями в список персон нон грата.

“Итак: я официально стал персоной нон грата белорусского режима. Такой документ мне вручили в аэропорту Минска. Что скрывает Лукашенко? Чего он боится? Одно можно сказать наверняка: я еще больше буду поддерживать белорусское общество”, – написал глава делегации.

Также он приложил документ о запрете въезда в Беларусь.

Делегация Европарламента должна была проверить ситуацию в Беларуси и выразить солидарность с белорусским народом.

По словам Бедроня, Европарламент готовит резолюцию по Беларуси вместе с отчетом о ситуации в этой стране.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.