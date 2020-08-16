Об этом в Twitter сообщил экс-кандидат в президенты Польши Бедронь.
Визит делегации должен был продлиться 3 дня. Однако, в аэропорту Минска Бедроню вручили официальное уведомление о внесении белорусскими властями в список персон нон грата.
“Итак: я официально стал персоной нон грата белорусского режима. Такой документ мне вручили в аэропорту Минска. Что скрывает Лукашенко? Чего он боится? Одно можно сказать наверняка: я еще больше буду поддерживать белорусское общество”, – написал глава делегации.
Также он приложил документ о запрете въезда в Беларусь.
Делегация Европарламента должна была проверить ситуацию в Беларуси и выразить солидарность с белорусским народом.
По словам Бедроня, Европарламент готовит резолюцию по Беларуси вместе с отчетом о ситуации в этой стране.
Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.
Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.
14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- 9 августа в Беларуси вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовой разгон мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
- 16 августа около 200 тысяч белорусов собрались на “Марш Свободы” в центре Минска. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко. Аналогичные акции проходят и в других городах Беларуси.
- 17 августа в Беларуси объявлена общенациональная забастовка.