Детективы Национального антикоррупционнго бюро (НАБУ) задержали главу Кировоградской облгосадминистрации и чиновника ОГА по подозрению в получении взятки в размере 1,8 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

“[…] Разоблачили председателя одной из областных госадминистраций и должностного лица этой же ОГА “на горячем”. Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на непрепятствование его деятельности”, — заявили в НАБУ.

В ведомстве отметили, указанная сумма должна была передаваться траншами. Первый транш в размере 100 тысяч гривен был получен в июне. Задержание произошло во время получения второго транша в размере 250 тысяч гривен.

Регион, о котором идет речь, в НАБУ не назвали.

В настоящее время упомянутые лица задержаны, проводятся следственные действия.

Экс-нардеп, член набсовета АО “Укрзализныця” Сергей Лещенко сообщил, что речь идет об Андрее Балоне.

Балонь был назначен главой Кировоградской области в ноябре прошлого года. В четверг, 25 июня, Кабинет Министр принял решение уволить Балоня с занимаемой должности.

“По областям. Согласовано увольнение Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной госадминистрации”, — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания, не уточняя причины отставки.

Общественный активист из Кировоградской области Андрей Лаврусь опубликовал в Сети фото и видео обысков в доме, расположенном в Кропивницком, который арендует семья Балоня.