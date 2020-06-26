Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
“[…] Разоблачили председателя одной из областных госадминистраций и должностного лица этой же ОГА “на горячем”. Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на непрепятствование его деятельности”, — заявили в НАБУ.
В ведомстве отметили, указанная сумма должна была передаваться траншами. Первый транш в размере 100 тысяч гривен был получен в июне. Задержание произошло во время получения второго транша в размере 250 тысяч гривен.
Регион, о котором идет речь, в НАБУ не назвали.
В настоящее время упомянутые лица задержаны, проводятся следственные действия.
Экс-нардеп, член набсовета АО “Укрзализныця” Сергей Лещенко сообщил, что речь идет об Андрее Балоне.
Балонь был назначен главой Кировоградской области в ноябре прошлого года. В четверг, 25 июня, Кабинет Министр принял решение уволить Балоня с занимаемой должности.
“По областям. Согласовано увольнение Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной госадминистрации”, — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания, не уточняя причины отставки.
Общественный активист из Кировоградской области Андрей Лаврусь опубликовал в Сети фото и видео обысков в доме, расположенном в Кропивницком, который арендует семья Балоня.
- 12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды в размере 6 млн долларов для руководства НАБУ и руководителю САП — Назару Холодницкому.
- Рекордную взятку в размере 6 млн долларов за закрытия дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским. Трое фигурантов этого дела арестованы.