Генеральный директор государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Илью Емца, в том что тот хотел трудоустроить на предприятие свое "доверенное лицо".

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

“ГП “Медзакупки Украины” создано как стратегическая закупательная агенция в отрасли, которая чуть ли не более всего нуждается в прозрачности и одновременно профессионализации”, – написал Жумадилов.

Специалист уточнил, что в прошлом году государство потратило 20 миллиардов гривен на медицинские товары, а в этом году может потратить больше 30 миллиардов гривен.

“Из этих 30 млрд грн около 10 млрд направляется на закупку препаратов по централизованным программам по разным направлениям, которые включают и детскую, и взрослую онкологии, сердечно-сосудистые заболевания, ВИЧ, туберкулез, гепатиты, орфанные заболевания, гемофилию, рассеянный склероз. Профессионализм и честность закупательной агенции и ее сотрудников – это не дань моде. Это обязательные составляющие эффективного использования средств налогоплательщиков”, – пишет он.

По словам Жумадилова, прошлая власть предоставляла всю нужную поддержку для закупок через ГП.

“Вы же пока только вредите, рискуя дискредитировать. Либо себя, либо ГП. Ваше ультимативное требование трудоустроить свое “доверенное лицо” контрпродуктивно и незаконно”, – заявляет он.

При этом Жумадилов подчеркнул, что обратился в Государственное бюро расследований с соответствующим заявлением.

“Из-за проблемы с руководителем ГП вы не хотите принимать решений по поводу централизованных поставок товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом. Мы уже по собственной инициативе проводим мониторинг цен и поставщиков, доступности на рынке. Мы без разрешения “сверху” помогаем со сбором и систематизацией информации о складских остатках необходимых товаров в регионах. Мы обладаем необходимой юридической и коммерческой экспертизой.

Мы готовы работать“, – добавил он.

Помимо того, Жумадилов также опубликовал скриншот с якобы информацией “о доверенном лице” министра, где говорится, что человек совершил кражу в магазине.

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