Об этом он сообщил Facebook.

“Доброе утро – это когда тебя будит следователь и приглашает на допрос по делу об убийстве Романа Джумаева в Мариуполе. Напомню: Роман Джумаев – боевик “ДНР”, что щеголял убийствами украинских киборгов в Донецком аэропорту, позже участвовал в окружении Дебальцево. Украинский суд отпустил Романа под домашний арест. После такого решения суда неизвестный патриот позвонил в дверь квартиры, где находился боевик, и выпустил в него семь пуль”, – отметил Тарнавский.

Напомним, 16 сентября 2019 в Мариуполе на пороге своей квартиры был застрелен боевик “ДНР” Роман Джумаев, который находился под домашним арестом. Джумаеву было 28 лет. В 2014 году он принимал участие в штурме Донецкого аэропорта и Дебальцево в составе незаконных вооруженных формирований, после чего жил в Беларуси и России, а в 2017 году был арестован при попытке въезда на подконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области.