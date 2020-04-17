В Александровской клинической больнице в ближайшее время не ожидают улучшения эпидемиологической ситуации, так как количество госпитализаций с COVID-19 не уменьшается.

Об этом сообщила главный врач столичной Александровской клинической больницы Людмила Антоненко в Facebook.

Она отметила, что количество госпитализаций в COVID-19 не уменьшается, а за сутки поступает более 10 больных. “Следовательно, мы не ожидаем улучшения эпидемиологической ситуации в ближайшее время”, – подчеркнула главврач.

По ее словам, по состоянию на 16 апреля в Александровской клинической больнице г. Киева в инфекционных отделениях находится 76 пациентов, из них – 51 с подтвержденным коронавирусом, 5 – в реанимации, на ИВЛ нет ни одного.

Кроме того, Антоненко сообщила, что за минувшие сутки умер больной в возрасте 60 лет. “Мужчина был госпитализирован неделю назад в тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной пневмонией и положительным COVID-19. С первых суток был подключен во ИВЛ”, – уточнила она.