Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинге, по результатам видеоконференции глав МИД стран “нормандской четверки”.
Он сообщил, что видеоконференция прошла в целом конструктивно, хотя, отметил он, “иногда было напряженно”.
“Мы проговорили полтора часа. Общая атмосфера была конструктивной, иногда было напряженно, но мы двигались вперед, прошлись по всем запланированных вопросам повестки дня и договорились разговаривать дальше”, – отметил руководитель украинского внешнеполитического ведомства.
По словам Кулебы, главы МИД стран “нормандской четверки” достигли договоренности о том, что ТКГ должен как можно скорее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой он будет введен.
“Сегодня мы в основном обсуждали вопросы безопасности … Мы договорились продолжить наше общение с министрами и обсуждать весь комплекс вопросов, связанных с урегулированием (на Донбассе), с “нормандской” и “минской” повесткой дня”, – сказал Кулеба.
Брифінг Dmytro Kuleba за підсумками розмови міністрів «Нормандського» формату.
Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 30 квітня 2020 р.
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