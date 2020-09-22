Королевский театр Мадрида был вынужден отменить показ оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад" из-за того, что зрители громко протестовала против слишком близкого размещения.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел через два дня после того, как театр открыл сезон. Тогда зрители, в том числе король Филипп VI, смотрели спектакль в защитных масках.

В воскресенье оркестр два раза начинал партию, прежде чем сдался. В театре заявили, что меньшинство зрителей вынудило отменить спектакль, крича и хлопая, несмотря на то, что им была предложена возможность пересесть на другие места или получить компенсацию.

В заявлении оперного театра также говорится, что заполняемость в воскресенье составляла чуть более половины всех мест, что ниже регионального лимита в 75 %.

“Все требования безопасности были соблюдены. Зрители были в масках, им была измерена температура и был доступен дезинфицирующий гель”, — заявил в понедельник руководитель театра Грегорио Маранон, добавив, что театр рассмотрит изменения, чтобы учесть опасения зрителей по поводу рисков для здоровья.