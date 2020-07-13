Самая престижная национальная премия для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine впервые отметит лучшего учителя физкультуры и спорта. Организатор премии Общественный союз “Освитория” и проект Александра Педана по популяризации спорта в школах JuniorZ ищут педагога, воспитывающего в детях любовь к здоровому образу жизни, спорту и физической активности, а также сознательное отношение к собственному здоровью.

“Мы в ОО JuniorZ мечтаем и уже более 2 лет работаем над тем, чтобы мотивировать украинских учителей физкультуры проводить для школьников более интересные и разнообразные уроки. Чтобы дети, соответственно, могли выбирать для себя виды спорта и подвижные игры, которые нравятся и подходят под их физподготовку. Приятно, что наши старания заметны на всеукраинском уровне и приобщение к Global Teacher Prize Ukraine является подтверждением этому. Такая возможность, без преувеличения, честь для JuniorZ. Верим, что для учителей физкультуры своя номинация в этой престижной образовательной премии также станет мотиватором для развития и совершенствования работы, ведь их труд часто бывает недооцененным. Учителя физкультуры крутые, поверьте, я знаю что говорю! И мы рады, что в этом году сможем наградить лучшего в рамках Global Teacher Prize Ukraine”, – говорит Александр Педан, украинский телеведущий и лидер Всеукраинского проекту JuniorZ.

Команда ОО JuniorZ уже 2,5 года занимается изменением системы физкультуры в школах, популяризацией интересных видов спорта и подвижных игр среди детей и подростков. Основные принципы видов спорта, которые пропагандирует движение: бесконтактность, а не травматичность, гендерная доступность (во все игры могут играть ребята вместе), инклюзивность. Для внедрения таких изменений тренеры, организаторы движения вместе с Александром Педаном объехали 19 городов Украины, провели тренинги для около 2000 учителей физкультуры и фестивали для более чем 10 000 детей.

В этом году по инициативе JuniorZ во второй раз будет избираться лучший учитель физкультуры. В конце 2018 премию завоевали сразу два учителя из сел – Херсонской и Хмельницкой областей. Теперь это сделают в рамках престижной премии для учителей – Global Teacher Prize Ukraine.

Принять участие в номинации “Учитель физкультуры JuniorZ” могут учителя физкультуры, спорта, плавания, гимнастики и хореографии, преподающих в общеобразовательных учебных заведениях. Благодаря Международному фонду социальной справедливости, который поддержал номинацию, победителя ждет недельная поездка в Германию с образовательной программой, например посещение Олимпийского городка, знакомство со спортсменами и немецкой методикой школьного спортивного воспитания, а также денежная премия от ОО JuniorZ в размере 30 000 гривен.

“Мы счастливы объявить эту номинацию, ведь знаем, что школа будущего должна заботиться о гармоничном развитии – как интеллектуальный, так и физическое. Физкультура – это не второстепенный предмет, которым можно пренебречь, а часто недооценена дисциплина, которая может с детства научить каждого украинца ценить здоровье, заботиться о себе и воспитывать характер. Для этого нужен правильный учитель! Учитель спорта – те, кто имеют суперсилу показать ребенку радость от здорового и активного образа жизни, движения, танцев. Я уверена, что мы найдем и зажжем еще одну образовательную звезду – на этот раз, спортивную!” – говорит глава “Освитории” и основательница Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

Ежегодно общественный союз “Освитория” отмечает лучшего учителя страны. Global Teacher Prize Ukraine называют также учительским Оскаром, а ее победители получают вознаграждения из рук Президента, говорят речи в Верховной Раде Украины и входят в престижные рейтингы общественного воздействия. Лучший учитель страны получает 250 000 гривен, а победители в различных номинациях – призы от партнеров, от денежных премий к возможности и исполнения желаний.

Подать заявку на участие или номинировать любимого учителя можно 1 августа 2020 на сайте премии globalteacherprize.org.ua. Победителей определят 3 октября на международный День Учителя.

Информационная справка:

Global Teacher Prize Ukraine — престижная ежегодная национальная премия, которую учредил общественный союз “Освитория” в 2017 году, с целью отметить вклад украинских учителей в обществе и поднять престиж профессии педагога. Победитель получает 250 000 гривен, год обучения и поездку на Global Education and Skills Forum.

Общественный Союз “Освитория” — это неприбыльный общественный союз, развивает образование в Украине, создает инновационные школы и программы, учит учителей и образовательных управленцев, выдает современное образовательное медиа и предоставляет доступ к качественному образованию малообеспеченным детям. Основатель Global Teacher Prize Ukraine.

JuniorZ — проект Александра Педана по развитию спорта среди школьников. Проект реализуется при поддержке Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Министерства образования и науки Украины (меморандум МОН от 27.12.2018) и др.

Пропагандируем такие виды спорта: чирлидинга, петанк, флорбол, бадминтон, корфбол, регби и фризби. За 2,5 года работы команда движения объехала 19 городов Украины, где провела семинары для почти 2000 учителей и фестивали для более чем 10 000 детей. Благодаря сотрудничеству с городскими советами и партнерами движения для школ было закуплено спортивного снаряжения более чем на 1 350 000 гривен.

Международный фонд социальной справедливости — благотворительная организация, главной целью которой является международное сотрудничество Украины со странами Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Соединенных Штатов Америки в образовательной, правовой, экономической и социальной сфере. Фонд имеет большую цель – развитие справедливого будущего для Украины, в том числе путем реализации важных культурных и образовательных проектов.