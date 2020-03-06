Климатологи утверждают, что глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

“В Украине метеорологической зимы не было. Средняя температура за сезон составила +2,00С. Она превышает климатическую норму на 6,00С. Это подтверждает, что глобальное потепление в Украине, к сожалению, идет быстрее, чем в целом в мире”, – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным наблюдений метеостанции, максимальная температура 5 марта после полудня в Киеве поднялась до + 15,3 °С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1998 году на полградуса.

При этом температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 °С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 °С.