Ранее ученые установили, что сейчас мир зеленее, чем в начале 1980-х годов. Обновленные карты показывают, что эта тенденция сохранилась, а исследователи говорят, что глобальное озеленение замедляет рост температуры на планете.

Об этом сообщается на портале NASA Earth Observatory.

На нижеприведенной карте можно увидеть области, где области зеленых насаждений увеличились (зеленый цвет) и сократились (коричневый цвет) в период между 2000 и 2018 годами. В частности, она показывает тенденцию leaf area index (индекс листовой поверхности) – площадь лиственных и хвойных насаждений относительно площади земли во время вегетационного сезона.

Листовые индексы можно считать мерой фотосинтезирующей биомассы.

Индекс рассчитывается с использованием данных спектрофотометра для получения изображений с умеренным разрешением (MODIS) на спутниках NASA “Терра” и “Аква”. Белые области – это то место, где земля бесплодна, застроена или покрыта льдом, водно-болотными угодьями или водой.

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Стоит отметить, что на карте не отображено общее озеленение планеты, поэтому там нет густых лесов бассейнов Амазонки или Конго. Вместо этого на карте показано, как изменилась экологичность – явление, наиболее ярко выраженное в таких местах, как Китай и Индия, где сельское хозяйство активизировалось, а правительства предприняли усилия по сохранению и расширению лесов.

В бореальных (таежных) и арктических регионах наблюдается явная тенденция к озеленению в результате повышения температуры. Например, на Шпицбергене в высокоарктической зоне озеленение возросло на 30 %. Рост зелени происходил одновременно с увеличением средней летней температуры с 2,9 градусов до 4,7 градусов по Цельсию в период с 1986 по 2015 год.

На карте показано какой будет планета к концу 21 века.

В статье NASA “Обзоры природы Земли и окружающая среда” авторы рассказывают, как изучили более 250 опубликованных статей, в которых использовались спутниковые данные, моделирование и полевые наблюдения, чтобы понять причины и последствия глобального озеленения. Среди ключевых результатов авторы отметили, что в глобальном масштабе озеленение можно отнести к увеличению содержания углекислого газа в атмосфере. Повышение уровня углекислого газа увеличивает скорость фотосинтеза и роста растений.

Есть интересное последствие этого глобального экологического кризиса: поскольку растительность потребляет часть углекислого газа, она также выполняет эвапотранспирацию – функцию, подобную потоотделению человека – которая может оказывать охлаждающее воздействие на воздух. Ученые говорят, что глобальное озеленение с начала 1980-х годов могло снизить глобальное потепление на целых 0,2–0,25 градусов по Цельсию.

Другими словами, мир был бы еще теплее, если бы не рост растений.

“По иронии судьбы, те же самые выбросы углерода, ответственные за глобальное потепление, также способствуют росту растений”, – сказал соавтор Jarle Bjerke из Норвежского института исследований природы.

Согласно климатическим моделям, “будущее нашей планеты выглядит еще зеленее”.