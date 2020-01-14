Начался конфликт с поста Виталия Шабунина в Facebook, в котором он заявил, что Александр Дубинский посвятил ему “почти целую передачу” на телеканале “1+1” по заказу олигарха Игоря Коломойского.

“Увидел в медиа-мониторинга, Дубинский посвятил мне почти целую передачу там и о ЦРУ, и о Соросе, и о моем “имение” на шести сотках и т.д. Игорь Валерьевич, я прямо возомнил: все же праздники — эфирное время дорого, и Дубинский дешовка не из дешевых. Но если вы этим “сюжетом” хотели меня мотивировать, то потратились напрасно. С мотивацией у меня и так все замечательно. В целом, Игорь Валерьевич, спасибо за комплимент. И вас с Рождеством Христовым!”, — написал Шабунин.

При этом о какой передаче “почти целой передаче” идет речь Шабунин не объяснил и название передачи вспомнить не смог. В ответ на вопрос об этом глава ЦПК только предоставил ссылку на выпуск передачи Дубинского “Дубинизмы”, в которой он упоминается лишь единожды как соратник директора НАБУ Артема Сытника.

Реакции от Дубинского в социальных сетях на это заявление не было. Однако он вспоминал в своем Telegram-канале Шабунина в тот день дважды — как “расхитителя грантов” и “расхитителя средств на реформу прокуратуры”.

Спустя 3 дня Шабунин объявил о запуске проекта ЦПК “Серпом по молоту”, в рамках которого ЦПК собирает информацию о “зашкварах” народных депутатов и распространяет ее в соцсетях.

“Проект фиксирует зашквары и рассказывает о них избирателям политика или политической силы через кампании в Facebook. Эти кампании финансируются исключительно за счет пожертвований украинцев и рекламируются конкретной аудитории”, — говорится на сайте проекта.

Одними из первых Шабунин предложил “наказать” нардепов от “Слуги народа” Александра Дубинского и Максима Бужанского.

“Мы запустили новый “Серпом по рейтингу”. … Уже сейчас можно срезать рейтинг, например, зашкваренным чертам Коломойского Дубинскому или Бужанскому”, — заявил Шабунин.

В понедельник, 13 января, ЦПК объявил о начале сбора средств на кампанию против Дубинского.

“Ты можешь помочь нам рассказать правду о депутате Дубинского его избирателям. Мы внимательно мониторим деятельность этого горе-депутата (и не только его) и благодаря перезапущен проекта “Серпом по рейтингу” хотим срезать остатки рейтинга Дубинского. … Думаем, избирателям депутата будет интересно узнать о результатах, точнее отсутствие его деятельности, а также роскошный образ жизни с десятками квартир и люксовыми автомобилями”, — говорится в сообщении.

Уже спустя несколько часов необходимая сумма средств была собрана.

“Сегодня мы запустили наш обновленный “Серпом по рейтингу” под это скликанння Рады. За два первые часы собрали деньги на кампанию наказание Дубинского. … В течение двух часов пока, граждане инвестировали еще в две кампании по Дубинский. В итоге уже есть на три кампании по нему”, — прокомментировал Шабунин.

На момент публикации новости реакции Дубинского на заявления ЦПК и его главы Виталия Шабунина не было. Однако за него заступился коллега по фракции Макс Бужанский.

“Товарищи, сошедший с ума на почве антикоррупционных соблазнов Шабунин, запустил кампанию по сбору средств для запуска порочащей моего коллегу Александра Дубинского рекламы. Покарання Дубинского, как он это называет. Обращаюсь к вам, не дайте проходимцам обмануть себя! … Мы покараем его дешевле, без всякой рекламы, на сдачу можем покарать и Шабунина, надо все таки дать парню заработать, в конце концов, это его стартап”, — написал он в своем Telegram-канале.