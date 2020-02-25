Победитель национального отбора группа Go-A не намерена переводить на английский песню "Соловей", с которой будет представлять Украину на "Евровидении-2020".

Об этом заявила солистка Go-A Екатерина Павленко на пресс-конференции, которую транслировал телеканал “5 канал”.

Победителем национального отбора на “Евровидение-2020” стала электрофольк-группа GO-A с песней “Solovey”.

“По правилам Евровидения можно, чтобы песня звучала не только на украинском, а на любом языке, которой захочет отправлять страна свою песню. И переделывать мы не будем, ведь цель была именно в том, чтобы на “Евровидении” прозвучала украинская песня, на украинском языке”, — объяснила солистка.

Павленко подчеркнула, что в мире очень много англоязычной музыки, в частности, в Европе. По словам солистки, цель группы Go-A была в том, чтобы на “Евровидении” впервые прозвучала песня именно на украинском языке.

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(Смотреть видео с 09:05 минуты, – ред.)

Ранее на “Евровидении” никто не исполнял полностью песню на украинском языке. В 2004 году певица Руслана выступила с песней “Wild dances”, в которой только несколько строк были на украинском, а в 2005 году группа “Гринджолы” специально для песенного конкурса создала интернациональную версию песни “Разом нас багато”, в которой был и украинский текст.