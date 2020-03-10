Запись обновленной версии трека уже доступен в Сети.
Аранжировкой занимался музыкальный продюсер национального отбора Руслан Квинта.
На “Евровидении-2020”, которое в мае состоится в Роттердаме (Нидерланды), Украина выступит в первом полуфинале (12 мая).
- Ранее организаторы презентовали официальный логотип международного песенного конкурса “Евровидение-2020”, который в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Он выполнен в форме прерывистого круга, составленного из флагов 41 страны-участницы в порядке их первого участия.
- В октябре стал известен официальный слоган 65-го международного песенного конкурса “Евровидение-2020”. Так, мероприятие пройдет под девизом Open Up (“Откройся”).