«Год был сложный, но вывезла сама. Вроде неплохо вывезла»- пресс-секретарь Ермака отпраздновала День рождения во время встречи «Нормандской четверки»

Пресс-секретарь главы Офиса президента Андрея Ермака - Даша Заривна отпраздновала свой день рождения в Берлине во время встречи политических советников лидеров "Нормандской четверки".

Об этом она сообщила в Instagram Stories.

Отметим, что в пятницу, 3 июля, Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, принял участие во встрече с политическими советниками лидеров государств – участников Нормандского формата.

Переговоры продолжались 11 часов. Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств “Нормандской четверки” по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине.

Заривна, как пресс-секретарь, сопровождала Ермака во время этой встречи, поэтому начала отмечать свой день рождения прямо во время встречи политических советников лидеров “Нормандской четверки”.

“Берлин. Рабочая встреча политических советников лидеров “Нормандской четверки”. Когда начинался этот день, я еще не знала, что вылет из-за переговоров задержался, и свои 31 я встречу в посольстве Украины в Германии)) и что наша делегация подговорит пилота поздравить меня через громкоговоритель. Я точно запомню эти 31))”, – рассказала она в Instagram Stories.

Заривне также в Берлине удалось встретиться со своими знакомыми.

“А еще за пару часов до ДР вырваться на 15 минут к своим самым родным людям – бесценно”, – добавила она.

“Это был самыыый сложный год. Но как же приятно осознавать, что ты вывезла его сама, и вроде неплохо вывезла. И что твоя вера в людей и в себя не просто никуда не делись. А стали даже сильнее. Только вперед”, – резюмировала пресс-секретарь Ермака. (Орфография оригинала сохранена)

Напомним, ранее сообщалось, что Даша Заривна лайкает посты российского фигуриста Евгения Плющенко, агитатора за референдум в РФ, который позволит Владимиру Путину остаться у власти до 2036 года.