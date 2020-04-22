В Офисе президента Украины заверили, что Владимир Зеленский обязательно даст пресс-конференцию по итогам года пребывания у власти – но уже после завершения карантина. Сейчас же будет продемонстрирован фильм.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба ОПУ.

“Офис президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства”, – отмечается в сообщении.

Пока же на Банковой анонсировали на 22 апреля премьерный показ фильма “Год президента Зеленского”. Киноленту покажут сегодня в 19:00 на официальных страницах Офиса президента в социальных сетях.

Кроме того, фильм можно будет посмотреть “на ряде ведущих украинских телеканалов”.

Стоит отметить, что в последний раз пресс-марафон представителей СМИ с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся 10 октября 2019 года в Киеве. В Государственном управлении делами отмечали, что потратили 373 тысячи гривен на проведение 14-часового пресс-марафона главы государства.