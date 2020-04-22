Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба ОПУ.
“Офис президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства”, – отмечается в сообщении.
Пока же на Банковой анонсировали на 22 апреля премьерный показ фильма “Год президента Зеленского”. Киноленту покажут сегодня в 19:00 на официальных страницах Офиса президента в социальных сетях.
Кроме того, фильм можно будет посмотреть “на ряде ведущих украинских телеканалов”.
Стоит отметить, что в последний раз пресс-марафон представителей СМИ с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся 10 октября 2019 года в Киеве. В Государственном управлении делами отмечали, что потратили 373 тысячи гривен на проведение 14-часового пресс-марафона главы государства.
- Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение “стадионных обещаний” президента Владимира Зеленского, озвученных во время дебатов с пятым главой государства Петром Порошенко 19 апреля 2019 года. Отмечалось, что глава государства не выполнил ключевые из них.
- Команда Владимира Зеленского обнародовала список достижений Президента за год работы.