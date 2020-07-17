Сегодня, 17 июля, шестая годовщина крушения пассажирского авиалайнера Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН17, в результате которого погибли 298 человек.

Самолет выполнял рейс из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия). Его сбили в небе над Донецкой областью (на неподконтрольной Украине территории) 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

В сентябре 2016 года следствие официально подтвердило, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК “Бук”. Этот «Бук» принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу заявил, что ожидает от суда «против виновников преступления», который начался в марте в Нидерландах, справедливости.

“Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших”, – заявил Зеленский.

При этом, Зеленский не упомянул о роли России в трагедии, а также о том, что самолет был сбит из российского “Бука”.

Верховный представитель Евросоюза заявил по поводу годовщины трагедии, что Брюссель “поддерживает все усилия по установлению истины, достижению справедливости” для 298 жертв крушения рейса MH17 и их ближайших родственников.

Также в ЕС заявили, что настаивают на “привлечении виновных к ответственности, как предусмотрено резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН”. В частности, сказано, что Брюссель ожидает, что “Россия признает свою ответственность и будет всесторонне сотрудничать в рамках усилий по установлению виновных”.

В посольстве США в Украине призвали Россию сотрудничать со следствием для установления виновных в гибели 298 человек.

“В 6-ю годовщину падения MH17 мы выражаем соболезнования семьям и друзьям 298 невинных гражданских людей, потерявших жизни. Мы призываем Россию полностью сотрудничать со следствием и усилиями по установлению ответственности, согласно с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН”, – сказано в сообщении посольства.

Отметим, что расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК “Бук”, а год назад объявила о принадлежности “Бука” к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Напомним, самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.

9 марта в Нидерландах начались судебные слушания над тремя гражданами России и одним украинцем — Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, обвиняемых в причастности к крушению рейса МН17 Малазийских авиалиний, в котором погибли 289 человек. Самолет сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.