Об этом она сообщила в Instagram.

“Я только что получила результат теста на Covid-19. Он оказался положительным. Хочу попросить каждого из вас, не важно, есть ли у вас какие-либо симптомы, просто будьте дома. Это наш гражданский долг. Тем самым вы сохраните жизнь тем, кто вокруг вас”, – написала актриса.

Сахно добавила, что симптомы заболевания у нее проявились не сразу и не все одновременно. Женщина почувствовала боль в спине, боль в легких, у нее повысилась температура и началось носовое кровотечение.

Также актриса поделилась фотографией лекарств и продуктов, которые с помощью такси ей отправил друг.

Иванна Сахно – украинская и американская актриса. Она играла в ситкоме “Леся+Рома”, биографической ленте “Иван Сила”, голливудском блокбастере “Тихоокеанский рубеж: Восстание” и в голливудской экшн-комедии “Шпион, который меня кинул”.

Девушка родилась в Киеве, в возрасте 15 лет вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес и с 2013 года там живет и работает.