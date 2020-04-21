Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
“COVID-19 потенциально катастрофичен для миллионов людей, которые и так находились на волоске”, – сказал Ариф Хусейн, главный экономист и директор по исследованиям, оценке и мониторингу во Всемирной продовольственной программе (WFP).
Сообщается, что по данным Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (WFP), количество людей, которые сталкивающихся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности, может почти удвоиться в этом году до 265 миллионов из-за экономических последствий COVID-19.
Ожидается, этому поспособствует снижение доходов от туризма, сокращения денежных переводов и поездок, а также других ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
- Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса также объяснил, почему нефть упала в цене.