Число людей, которые сталкиваются с голодом удвоится в мире из-за эпидемии COVID-19, количество голодающих достигнет 265 миллионов уже в этом году.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

“COVID-19 потенциально катастрофичен для миллионов людей, которые и так находились на волоске”, – сказал Ариф Хусейн, главный экономист и директор по исследованиям, оценке и мониторингу во Всемирной продовольственной программе (WFP).

Сообщается, что по данным Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (WFP), количество людей, которые сталкивающихся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности, может почти удвоиться в этом году до 265 миллионов из-за экономических последствий COVID-19.

Ожидается, этому поспособствует снижение доходов от туризма, сокращения денежных переводов и поездок, а также других ограничений, связанных с пандемией коронавируса.