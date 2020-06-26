«Голос» досрочно прекратил депутатские полномочия Вакарчука

Об этом сообщил сам Вакарчук на своей странице в Facebook.
“Сегодня съезд партии Голос лишил меня депутатских полномочий. Я благодарю делегатов съезда за уважение к моему решению”, – сообщал он.
Вакарчук отметил, что продолжает оставаться активным членом партии “Голос”.
“Буду помогать всем, чем смогу и там, где буду полезен. Спасибо каждому члену фракции Голос за то, что создали такую команду в парламенте. Так держать. Слава Украине”, – написал Вакарчук.
- Народный депутат Украины, лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук объявил 11 июня о сложении депутатских полномочий.
- Рада не поддержала его решение сложить мандат.
- Тогда народный депутат и лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук придумал, как ему сложить депутатский мандат. Он решил сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, что автоматически приведет к потере депутатского мандата.
- Решение Святослава Вакарчука сложить свои депутатские полномочия не связано с историей о якобы партийном конфликте в “Голосе” из-за отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.