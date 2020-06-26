«Голос» досрочно прекратил депутатские полномочия Вакарчука

В пятницу, 26 июня, на внеочередном съезде партии "Голос" делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.

Об этом сообщил сам Вакарчук на своей странице в Facebook.

“Сегодня съезд партии Голос лишил меня депутатских полномочий. Я благодарю делегатов съезда за уважение к моему решению”, – сообщал он.

Вакарчук отметил, что продолжает оставаться активным членом партии “Голос”.

“Буду помогать всем, чем смогу и там, где буду полезен. Спасибо каждому члену фракции Голос за то, что создали такую ​​команду в парламенте. Так держать. Слава Украине”, – написал Вакарчук.