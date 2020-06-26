Covid-19 Украина

обновлено 26.06.2020 в 15:02

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«Голос» досрочно прекратил депутатские полномочия Вакарчука

В пятницу, 26 июня, на внеочередном съезде партии "Голос" делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.

Пятница, 26 июня 2020, 15:10

Святослав Вакарчук

Об этом сообщил сам Вакарчук на своей странице в Facebook.

“Сегодня съезд партии Голос лишил меня депутатских полномочий. Я благодарю делегатов съезда за уважение к моему решению”, – сообщал он.

Вакарчук отметил, что продолжает оставаться активным членом партии “Голос”.

“Буду помогать всем, чем смогу и там, где буду полезен. Спасибо каждому члену фракции Голос за то, что создали такую ​​команду в парламенте. Так держать. Слава Украине”, – написал Вакарчук.

  • Народный депутат Украины, лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук объявил 11 июня о сложении депутатских полномочий.
  • Рада не поддержала его решение сложить мандат.
  • Тогда народный депутат и лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук придумал, как ему сложить депутатский мандат. Он решил сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, что автоматически приведет к потере депутатского мандата.
  • Решение Святослава Вакарчука сложить свои депутатские полномочия не связано с историей о якобы партийном конфликте в “Голосе” из-за отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
Теги: Святослав Вакарчук, народные депутаты, партия Голос, , мандат

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