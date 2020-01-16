Фракции партий "Голос" и "Европейская солидарность" призвали коллег по парламенту совместно отреагировать на информацию о том, что адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова хотят назначить заместителем председателя Государственного бюро расследований.

Об этом сказала с трибуны парламента народный депутат от фракции “Голос” Александра Устинова, сообщает корреспондент #Букв.

“Сегодня стало известно, что заместителем председателя ГБР будет назначен бывший адвокат Виктора Януковича. Человек, который его защищал, будет теперь вести дела Майдана … Мы как Парламент должны на это отреагировать”, – сказала она.

Устинова заявила о прямом нарушении законодательства из-за того, что на подачу документов на конкурс заместителей председателя ГБР предусмотрели всего 3 дня.

“Конкурс объявили 30 декабря, а документы принимали до 3 января. Если вы отнимете те дни, которые были праздниками, а это 2 дня, то люди за 3 дня должны были собрать кучу документов, учитывая справки … Это был “договорняк”, – отметила она.

Возможное назначение Бабикова на должность подтвердила и общественная организация “Семьи Героев Небесной сотни” в открытом письме к Президенту Украины, председателю ВР, генеральному прокурору, и.о. директора ГБР и Комиссии, которая занимается отбором кандидатов на должности в Бюро. Активисты выступили против назначения Бабикова на должность.

Адвокат ОО Евгения Закревская на своей странице в Facebook заявила, что Бабиков уже успешно прошел проверку на полиграфе и сейчас идет его спецпроверка. Вопрос наличия у него конфликта интересов в этой должности в связи с его адвокатской деятельностью комиссия отдельно проверяла и никакого конфликта интересов не выявила, потому что “он не личный адвокат Януковича, а просто ознакомился с делом”.

Стоит отметить, что официальной информации о назначении первого и других заместителей главы ГБР нет.

После обработки документов для участия в конкурсе было допущено 5 кандидатов на должность первого заместителя директора ГБР и 6 кандидатов на должности заместителей, сообщает пресс-служба ГБР.

“Члены комиссии, прежде всего, оценивали профессиональные компетенции кандидатов на должности, их добропорядочность. А также, главное – способность решать важнейшие вопросы, стоящие перед Государственным бюро расследований в условиях реформирования правовой системы Украины и расследовать те преступления, совершенные в государстве, и в соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса относятся к подследственности Государственного бюро расследований. По результатам голосования комиссия определилась, кого именно из кандидатов можно рекомендовать для назначения первым заместителем директора Государственного бюро расследований и заместителем директора ГБР. Одна должность осталась вакантной поскольку победитель на нее не был избран”, – рассказала председатель внутренней комиссии по проведению открытого конкурса Оксана Каплина – заведующая кафедрой уголовного процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Объявление победителей состоится после их назначения директором ГБР по результатам прохождения ими специальной проверки.

Напомним, ранее данный конкурс в ГБР вызвал скандал: конкурс объявили 29 декабря, а подача документов завершалась 3 января, при том, что ряд справок необходимо было собирать больше недели. В связи с этим Ирину Венедиктову обвинили в нарушении законодательства.