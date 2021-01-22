Политическая партия "Голос" подает в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за остановки госфинансирования.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Как сообщалось ранее, в прошлом году НАПК остановило финансирование двух парламентских политических партий “Батькивщина” и “Голоса”, предоставив разъяснения по этому поводу.

Глава партии “Голос” Кира Рудик заявила, что остановка госфинансирования — элемент давления на независимую партию. Теперь политсила судится с НАПК.

В иске, поданном в Окружной админсуд Киева, партия требует отменить приказ НАПК о прекращении государственного финансирования.

Также “Голос” требует признать заключение о результатах анализа финотчета партии, на основе которого было принято решение о финансировании, противоправным.

“Представитель истца считает, что НАПК при анализе указанного Отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановления финансирования партии отсутствуют”, — информируют в ОАСК.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.