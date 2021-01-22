Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
Как сообщалось ранее, в прошлом году НАПК остановило финансирование двух парламентских политических партий “Батькивщина” и “Голоса”, предоставив разъяснения по этому поводу.
Глава партии “Голос” Кира Рудик заявила, что остановка госфинансирования — элемент давления на независимую партию. Теперь политсила судится с НАПК.
В иске, поданном в Окружной админсуд Киева, партия требует отменить приказ НАПК о прекращении государственного финансирования.
Также “Голос” требует признать заключение о результатах анализа финотчета партии, на основе которого было принято решение о финансировании, противоправным.
“Представитель истца считает, что НАПК при анализе указанного Отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановления финансирования партии отсутствуют”, — информируют в ОАСК.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.
- Напомним, в четвертом квартале 2020 НАПК остановило также госфинансирования партии “Батькивщина”.
- Партия также судится с НАПК. ОАСК уже сообщил, что будет рассматривать дело.