Об этом сообщается на Facebook-странице партии.

В “Голосе” считают, что Президент Владимир Зеленский забирает себе большинство полномочий и начинает политпреследования вместо того, чтобы сделать независимыми антикоррупционные органы, прокуратуры и суды.

“Дело Порошенко — это не о справедливости. Это о политических преследованиях. Да, пятый президент Украины несет свою часть ответственности за то, что в Украине нет независимых антикоррупционных органов, прокуратуры и судов. Но ответственность шестого президента в том, чтобы изменить ситуацию — сделать правоохранителей независимыми, а суды честными. Вместо этого он забирает себе еще больше полномочий и начинает политические преследования”, — говорится в заявлении партии.

При этом в партии отмечают, что Порошенко несет часть ответственности за то, что в Украине нет независимых правоохранительных органов.

“Если мы начинаем с Порошенко, но не находим ответственных за смерть [Екатерины] Гандзюк или нападения на [Сергея] Стерненко — это не о справедливости. Если один бывший руководитель — Порошенко — под следствием, а другой бывший руководитель — [Арсен] Аваков — неизменно в кресле министра, это не о справедливости. Вместо того, чтобы разрушить репрессивную систему из правоохранителей и судов, выстроенную Порошенко, Зеленский ее усиливает”, — отмечается в заявлении.

Украинцы раскритиковали партию за “такую поддержку” Порошенко.

“Этот ваш смешной текст на кого рассчитан? Видимо на людей, которые вообще не помнят ни Кучму, ни Януковича, ни Майдан. “Голос”, да вы вообще почти ничем не отличаетесь от зеленских, бужанских и прочих шариев”, “Фу, такими быть. Партия “Голос” демонстрирует чудеса шпагата. Смотрите, потому что Славка порвете”, “Такое впечатление, что вы пытаетесь усидеть на двух стульях сразу”, “Бл*ди. Просто бл*ди. Рада, что видела всю вашу сущнсть с самого начала. Жаль, что некоторые знакомые на вас повелись и думали, что вы за Украину”, – пишут украинцы.

Были и такие, кто назвал депутатов партии “Голос” предателями и посоветовали лучше молчать.

“Иногда, лучше промолчать Ну, это последняя капля. Этим вас и запомним, предатели”, “Копирайтер с ОПЗЖ или от Шария?”, “Был когда-то такой рекламный слоган: “Иногда лучше жевать, чем говорить”, “Знаете, что такое бисексуал – это вы, партия “Голос”, вы хуже мосkaliв, потому что от них знаешь чего ожидать, это враг открытый, а вы “бабочки”, куда ветер подул, так и …… лучше бы вы молчали вообще … шакалы”, “извиняюсь, вы не обидитесь, если я вас бл*дями назову? на правду же не обижаются? Порошенко выстроил репрессивную систему? ок, я запомнил, увидимся на выборах”, – пишут пользователи соцсети.

Напомним, Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения лидеру “Европейской Солидарности”, пятому президенту Украины Петру Порошенко.