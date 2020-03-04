Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Дорогие коллеги, когда я смотрю налево (где сидят глава нового Кабмина Денис Шмыгаль — ред.) я вижу контрреволюцию режима, который мы выгоняли Майданом. Но это контреволюция под масками новых лиц”, — отметила представитель “Голоса” Александра Устинова, обращаясь к нардепам перед голосованием.

Устинова подчеркнула, что многие из предложенных министров занимали должности во время президентства Виктора Януковича и были замешаны в коррупционных скандалах.

“Я хочу вам напомню, как многим из Вас было стыдно жать кнопку за Кабмин, когда вы видели там старого-нового Арсена Авакова. Вам уже не стыдно будет за него голосовать, нет? Новое лицо в этом новом правительстве?”, — добавила нардеп.

В связи со сложившейся ситуацией депутаты “Голоса” приняли решение не принимать участие в заседании.

“Я хочу сказать одно: фракция “Голос” не будет поддерживать этот цирк и формирование правительства Януковича. И я прошу всех, кто сегодня будет голосовать за это правительство, десять раз подумать, готовы ли вы на такие новые лица. “Фракция “Голос” не будет далее принимать участие в этом заседании”, — подытожила Устинова.

После депутаты фракции покинули зал парламента. Тем не менее, новый состав Кабмина был утвержден. Решение поддержали 277 нардепов.

Напомним, сегодня, 4 марта, проходит внеочередное заседание, на котором планируется изменить состав Правительства. Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Правительства и утвердила назначение на этот пост Дениса Шмыгаля.