«Голос» требует от СНБО продлить запрет российских соцсетей и сайтов

Народный депутат от фракции "Голоса" Роман Лозинский требует от Совета национальной безопасности и обороны продлить действие запрета на российские социальные сети и сайты.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“ВКонтакте” и “Одноклассники” возобновят работу в Украине. Уже через месяц. Вместе с сотнями других запрещенных (пока) российских сервисов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 15 мая проходит трехлетний срок действия решения СНБО о санкциях к российским компаниям.

“Слышал ли кто-то, чтобы Совет нацбезопасности продолжал действие решения или хотя бы обсуждал его? Я – нет. Сегодня прислал депутатское обращение к Президенту, СНБО, Кабмину и СБУ. Требую безотлагательно продолжить санкции и блокировки соцсетей страны-агрессора”, – подчеркнул Лозинский.

“Мы не имеем права способствовать агрессору вести гибридную войну в информационном поле и зарабатывать деньги на украинцах. Каждый заработанный рубль конвертируется в новые пули и залпы “градов” в наших защитников на Востоке”, – добавил нардеп.