«Голос» требует от СНБО продлить запрет российских соцсетей и сайтов

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“ВКонтакте” и “Одноклассники” возобновят работу в Украине. Уже через месяц. Вместе с сотнями других запрещенных (пока) российских сервисов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что уже 15 мая проходит трехлетний срок действия решения СНБО о санкциях к российским компаниям.
“Слышал ли кто-то, чтобы Совет нацбезопасности продолжал действие решения или хотя бы обсуждал его? Я – нет. Сегодня прислал депутатское обращение к Президенту, СНБО, Кабмину и СБУ. Требую безотлагательно продолжить санкции и блокировки соцсетей страны-агрессора”, – подчеркнул Лозинский.
“Мы не имеем права способствовать агрессору вести гибридную войну в информационном поле и зарабатывать деньги на украинцах. Каждый заработанный рубль конвертируется в новые пули и залпы “градов” в наших защитников на Востоке”, – добавил нардеп.
- В декабре 2019 года заблокированные российские социальные сети вошли в топ-10 самых популярных сайтов в Украине. В частности, соцсеть “Одноклассники” заняла 5 место в рейтинге, российская поисковая система Yandex оказалась на 6 позиции, а “ВКонтакте” заняла 9 место.