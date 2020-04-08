Covid-19 Украина

обновлено 08.04.2020 в 18:02

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«Голос» требует от СНБО продлить запрет российских соцсетей и сайтов

Народный депутат от фракции "Голоса" Роман Лозинский требует от Совета национальной безопасности и обороны продлить действие запрета на российские социальные сети и сайты.

Среда, 8 апреля 2020, 18:17

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“ВКонтакте” и “Одноклассники” возобновят работу в Украине. Уже через месяц. Вместе с сотнями других запрещенных (пока) российских сервисов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 15 мая проходит трехлетний срок действия решения СНБО о санкциях к российским компаниям.

“Слышал ли кто-то, чтобы Совет нацбезопасности продолжал действие решения или хотя бы обсуждал его? Я – нет. Сегодня прислал депутатское обращение к Президенту, СНБО, Кабмину и СБУ. Требую безотлагательно продолжить санкции и блокировки соцсетей страны-агрессора”, – подчеркнул Лозинский.

“Мы не имеем права способствовать агрессору вести гибридную войну в информационном поле и зарабатывать деньги на украинцах. Каждый заработанный рубль конвертируется в новые пули и залпы “градов” в наших защитников на Востоке”, – добавил нардеп.

  • В декабре 2019 года заблокированные российские социальные сети вошли в топ-10 самых популярных сайтов в Украине. В частности, соцсеть “Одноклассники” заняла 5 место в рейтинге, российская поисковая система Yandex оказалась на 6 позиции, а “ВКонтакте” заняла 9 место.
Теги: , , СБУ, соцсети, голос, РФ

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