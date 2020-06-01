Covid-19 Украина

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Голосование за Конституцию, позволяющую остаться Путину при власти, пройдет в РФ 1 июля

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование изменения в Конституцию, позволяющие ему продлить срок правления, состоится 1 июля.

Понедельник, 1 июня 2020, 17:48

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Конституционная реформа, позволяющая продлить срок Путина при власти предусматривает голосование за соответствующие изменения, которое состоится 1 июля.

Отметим, референдум должен был пройти еще 22 апреля, однако был перенесен из-за эпидемии коронавируса.

Ранее, изменения в Конституцию РФ одобрил парламент и Конституционный суд.

Новая редакция Конституция, в случае, если ее поддержат на всенародном голосовании, “обнулит” президентский срок Путина и позволит отбыть еще два шестилетних срока до 2036 года в случае переизбрания.

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Теги: Владимир Путин, РФ

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