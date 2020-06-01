Голосование за Конституцию, позволяющую остаться Путину при власти, пройдет в РФ 1 июля

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Конституционная реформа, позволяющая продлить срок Путина при власти предусматривает голосование за соответствующие изменения, которое состоится 1 июля.
Отметим, референдум должен был пройти еще 22 апреля, однако был перенесен из-за эпидемии коронавируса.
Ранее, изменения в Конституцию РФ одобрил парламент и Конституционный суд.
Новая редакция Конституция, в случае, если ее поддержат на всенародном голосовании, “обнулит” президентский срок Путина и позволит отбыть еще два шестилетних срока до 2036 года в случае переизбрания.
- Ранее #Буквы рассказывали, почему Путин решил менять Конституцию и Медведева и что в этом важного для Украины.