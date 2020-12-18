В Верховной Раде Украины планируют ужесточить ответственность за кнопкодавство и установить в зале заседаний новые видеокамеры.

Об этом проинформировал после совещания фракций спикер ВР Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент #Букв.

Совещание глав фракций и групп с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля происходило из-за ситуации, которая возникла во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования. Нардепы от “Европейской Солидарности” и “Голоса” сообщили о зафиксированных фактах кнопкодавства.

Разумков по итогам совещания рассказал о трех принятых решениях:

1. Спикер ВР напомнил, что ранее был принят закон об ответственности за неперсональное голосование. Сейчас нардепы за кнопкодавство должны заплатить штраф от 51 до 85 тыс. гривен.

“Однако сегодня все коллеги говорят, что он не работает”, – отметил Разумков.

По его словам, ответственность хотят ужесточить. Так, до 15 января регламентный комитет ВР должен разработать изменения в законодательство, чтобы “ужесточить ответственность за неперсональное голосование: и в рамках увеличения уголовной ответственности, и в рамках увеличения штрафов за такие действия”.

Разумков уточнил, что такой законопроект планируют “рассмотреть одним из первых после Нового года”.

2. По словам Разумкова, будут установлены “дополнительные камеры в зале, которые бы фиксировали неперсональное голосование”. Камеры будут установлены “там, где их нет, например, в ложах”.

3. Планируется отключить от системы “Рада” резервные места народных депутатов. Это незанятые места, которые образовались из-за невозможности избрания нардепов на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

“В начале работы ВР девятого созыва работала подготовительная депутатская группа. И мы четко определили, какие места отведены какой фракции. У нас остался резерв, потому что мы имеем временно оккупированные территории Донбасса и Крыма… Они были названы как резервные. Но они уже стали не резервными, а постоянными для тех или иных депутатов. Поэтому мы возвращаемся к тому расположению фракций и групп, которое было на начало нашей работы. Все остальные места для голосования будут отключены от системы “Рада”, – подчеркнул Разумков.