Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Безос выразил мнение, что американцы на этих выборах доказали, что в США “демократия сильна”.

“Единство, сочувствие и порядочность не характерны для уходящей эпохи. Поздравляю избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис. Отдав рекордное количество голосов, американский народ еще раз доказал, что наша демократия сильна”, – подчеркнул Безос.

Стоит отметить, что Джефф Безос, согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, является самым богатым человеком в мире с состоянием $194 млрд долларов.

Ранее Джо Байдена также поздравили с победой на президентских выборах в США лидеры Европейского Союза, Канады и НАТО.

Свои поздравления Байдену адресовал и президент Украины Владимир Зеленский.