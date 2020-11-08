Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Безос выразил мнение, что американцы на этих выборах доказали, что в США “демократия сильна”.
“Единство, сочувствие и порядочность не характерны для уходящей эпохи. Поздравляю избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис. Отдав рекордное количество голосов, американский народ еще раз доказал, что наша демократия сильна”, – подчеркнул Безос.
Стоит отметить, что Джефф Безос, согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, является самым богатым человеком в мире с состоянием $194 млрд долларов.
Ранее Джо Байдена также поздравили с победой на президентских выборах в США лидеры Европейского Союза, Канады и НАТО.
Свои поздравления Байдену адресовал и президент Украины Владимир Зеленский.
- Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на выборах президента США, набрав необходимые 270 голосов выборщиков. Об этом сообщает ряд американских СМИ. Решающей для Байдена стала победа в штате Пенсильвания, которая дала ему 20 голосов выборщиков.
- Джо Байден уже прокомментировал свою победу на президентских выборах в Соединенных Штатах. Он отметил, что намерен стать “президентом всех американцев”, и призвал жителей США оставить позади жесткую риторику, а также объединиться как нация.
- Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.
- #Буквы следят за ходом выборов в США. Подробнее об этом можете прочитать здесь.