Председатель Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Прокопенко заявил о своей отставке. Причиной такого решения он назвал потерю влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, главной причиной такого решения стала невозможность влиять на кадровую политику.

“Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА. Основная причина – это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете – это слабый председатель ОГА, не сможет реализовывать стратегию развития региона”, – написал Прокопенко.

“Любой конфликт вредит обеим сторонам, а в нашем случае – он может вредить Президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять”, – написал Прокопенко.

Он также перечислил, что удалось реализовать в должности председателя облгосадминистрации.