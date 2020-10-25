Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко на утреннем брифинге.

“В целом это, наверное, одни из самых сложных или самые сложные выборы в истории Украины, потому что у нас сошлись несколько факторов. Это и избирательное законодательство, и реформа административно-территориального устройства Украины состоялась, что привело к тому, что большая часть выборов – первые выборы”, – отметил он.

Диденко напомнил, что выборы 25 октября проходят в условиях эпидемии коронавируса, что также является вызовом и усложняет процесс их организации.

Глава ЦИК проинформировал, что для наблюдения за местными выборами комиссия зарегистрировала 312 официальных наблюдателей.

Для проведения голосования было образовано более 29 тысяч избирательных участков.

“У нас по состоянию на сегодняшний день происходит 1577 избирательных процессов местных выборов. Это общее количество местных советов, которые избираются. Из них 22 областных совета, 119 районных, 370 городских, 15 районных в городах, 620 сельских, 432 поселковых”, – перечислил Диденко.

Глава ЦИК подчеркнул, что в целом можно утверждать, что голосование в Украине началось вовремя.

“В целом можно утверждать, что голосование в Украине началось вовремя за исключением отдельных избирательных участков, которые открылись с опозданием, что в основном было вызвано вопросами технического характера”, – сообщил Диденко.

По его словам, в ЦИК поступают сообщения об отдельных нарушениях, которые не имеют системного характера и не влияют на проведение местных выборов.