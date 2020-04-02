Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко считает, что нужно было принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы, а не сажать всю страну на карантин.

Об этом он рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, 30% из вернувшихся, вылетали за границу уже после того, как Президент призвал граждан Украины возвращаться домой. Однако они вместо этого вылетели на отдых.

На уточняющий вопрос о том, нужно ли было не вводить общий карантин, а принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы, он ответил: “Конечно, это было бы лучше”.

“Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украину на сегодняшний день около 650 000 человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?”, – добавил он.

Дейнеко также напомнил об обсервации почти ста человек в Новых Санжарах. Он считает, что нужно было и дальше идти таким путем, а не сажать всю страну на карантин.

“Вы же помните рейс из Уханя? Тогда была принудительная обсервация этих почти ста человек в Новых Санжарах. Вот мы должны были идти по такому же пути, а не сажать всю страну на карантин в угоду тому, чтобы наши граждане, которые отдыхали или находились на заработках, спокойно вернулись домой и начали нас заражать”, – отметил глава ГПСУ.

Дайнеко подчеркнул, что люди пока еще не понимают опасности, поэтому ходят на шашлыки и гуляют по городу.

“Да, они наши граждане, но, наверное, безопасность всего населения Украины нужно ставить выше, чем безопасность и комфорт 500 тысяч человек, изъявивших желание вернуться. Вы же видите, как у нас люди понимают самоизоляцию. Они ходят на шашлыки, бродят по городу. Люди просто не понимают опасности. Пока они не увидят трупы, пока эта беда не коснется их близких, родственников и друзей, до к ним не придет понимание всего ужаса этого заболевания”, – отметил председатель Госпогранслужбы.