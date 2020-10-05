Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию после того, как выяснилось, что она контактировала с зараженным COVID-19 человеком.

Об этом она написала в Twitter.

“Мне сообщили, что я участвовала во встрече в прошлый вторник, на которой присутствовал человек, который вчера получил положительный результат на COVID-19. Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра. В четверг у меня был отрицательный результат, а сегодня я снова сделаю тест”, – сообщила фон дер Ляйен.