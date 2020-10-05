Об этом она написала в Twitter.
“Мне сообщили, что я участвовала во встрече в прошлый вторник, на которой присутствовал человек, который вчера получил положительный результат на COVID-19. Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра. В четверг у меня был отрицательный результат, а сегодня я снова сделаю тест”, – сообщила фон дер Ляйен.
- Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, который недавно заразился коронавирусом, покинул больницу и проехал на машине перед сторонниками.