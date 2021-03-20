Об этом, в частности, сообщают издание Politico и агентство Associated Press.
Речь идет о запрете экспорта вакцины, произведенной в пределах ЕС.
Урсула фон дер Ляйен сделала такое заявление из-за того, что компания поставила в Евросоюз только часть из согласованного количества препарата.
“У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала вы должны выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны”, – подчеркнула фон дер Ляйен в интервью немецкой Funke Media Group.
Она отметила, что Евросоюз экспортирует дозы вакцины AstraZeneca, произведенной в ЕС, в Великобританию, но не получает вакцину от британских заводов.
Ранее Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что ЕС готов использовать существующие механизмы, чтобы остановить экспорт вакцины из ЕС в страны, которые производят собственные препараты, и не экспортируют их в страны сообщества.
Глава Еврокомиссии отметила, что компания AstraZeneca в первом квартале 2021 года пообещала поставить только 30 млн доз COVID-вакцины (хотя ожидалась поставка 40 млн доз). В контракте же было запланировано 90 млн доз.
Компания AstraZeneca производит вакцину от коронавируса на двух заводах в ЕС: один находится в Бельгии, а другой в Нидерландах.
Ранее стало известно, что AstraZeneca сократила прогноз поставок вакцины от коронавируса COVID-19 в Евросоюз в первом квартале примерно до 30 млн доз. Это треть от контрактных обязательств компании и снижение на 25% от обязательств, сделанных в прошлом месяце.
Согласно документу, который был передан представителям ЕС, компания планирует доставить 30,1 млн доз до конца марта и еще 20 млн в апреле. Он не включает прогнозов на май или июнь.
Агентство Reuters сообщало, что сокращение спровоцировано трудностями, связанными с работой глобальной системы поставок. Первоначальное сокращение поставок было вызвано проблемами производства (нехваткой производственных мощностей).
- В феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.
- Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
- В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.