Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca может столкнуться с запретом на экспорт вакцины от коронавируса COVID-19, если не выполнит обязательств перед Евросоюзом.

Об этом, в частности, сообщают издание Politico и агентство Associated Press.

Речь идет о запрете экспорта вакцины, произведенной в пределах ЕС.

Урсула фон дер Ляйен сделала такое заявление из-за того, что компания поставила в Евросоюз только часть из согласованного количества препарата.

“У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала вы должны выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны”, – подчеркнула фон дер Ляйен в интервью немецкой Funke Media Group.

Она отметила, что Евросоюз экспортирует дозы вакцины AstraZeneca, произведенной в ЕС, в Великобританию, но не получает вакцину от британских заводов.

Ранее Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что ЕС готов использовать существующие механизмы, чтобы остановить экспорт вакцины из ЕС в страны, которые производят собственные препараты, и не экспортируют их в страны сообщества.

Глава Еврокомиссии отметила, что компания AstraZeneca в первом квартале 2021 года пообещала поставить только 30 млн доз COVID-вакцины (хотя ожидалась поставка 40 млн доз). В контракте же было запланировано 90 млн доз.

Компания AstraZeneca производит вакцину от коронавируса на двух заводах в ЕС: один находится в Бельгии, а другой в Нидерландах.

Ранее стало известно, что AstraZeneca сократила прогноз поставок вакцины от коронавируса COVID-19 в Евросоюз в первом квартале примерно до 30 млн доз. Это треть от контрактных обязательств компании и снижение на 25% от обязательств, сделанных в прошлом месяце.

Согласно документу, который был передан представителям ЕС, компания планирует доставить 30,1 млн доз до конца марта и еще 20 млн в апреле. Он не включает прогнозов на май или июнь.

Агентство Reuters сообщало, что сокращение спровоцировано трудностями, связанными с работой глобальной системы поставок. Первоначальное сокращение поставок было вызвано проблемами производства (нехваткой производственных мощностей).