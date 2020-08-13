Глава Европейского парламента Давид Сассоли обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко и призвал его прекратить насилие в отношении мирных протестующих.

Об этом он написал в Twitter.

“Я призываю президента Лукашенко прекратить насилие и немедленно освободить задержанных. Народ Беларуси имеет право протестовать. Применение жестокой силы со стороны государственных органов должно иметь последствия в соответствии с международным правом”, – подчеркнул Сассоли.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.

10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста. 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.