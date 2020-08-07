Россия, Иран и Китай будут пытаться повлиять на исход президентских выборов в США. При этом Китай выступает против действующего президента Дональда Трампа, а Россия — против его оппонента Джо Байдена.

Об этом говорится в заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины, обнародованном 7 августа.

По словам Эванины, многие иностранные деятели будут иметь определенные преимущества от того, кто именно победит на выборах президента США в ноябре — действующий президент Дональд Трамп или его оппонент, бывший вице-президент Джо Байден.

“Нас в первую очередь волнует продолжающаяся и потенциальная деятельность Китая, России и Ирана”, — отметил он.

Председатель контрразведки привел данные о каждой из этих стран, ее интересах и уже принятых мерах.

Россия

“Мы считаем, что Россия предпринимает ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что считается антироссийским “истеблишментом”. Это соответствует публичной критике Москвы в его адрес, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации Обамы по Украине и поддержку антипутинской оппозиции внутри России”, — отметил Эванина.

В этом ключе председатель контрразведки напомнил о публикации украинским нардепом Андреем Деркачем пленок с целью навредить репутации Байдена.

“Пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет претензии о коррупции, в частности, через обнародование записей телефонных звонков, чтобы подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию. Некоторые деятели, связанные с Кремлем, также стремятся усилить кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении”, — говорится в заявлении.

Китай

Усилия Китая, как отмечает Эванина, направлены против действующего президента.

“Мы считаем, что Китай хочет, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не был переизбран”, — пишет он.

Также глава контрразведки указывает на то, что в публичной риторике Китай все больше критикует администрацию Трампа, в частности, из-за ее реакции на эпидемию COVID-19 и ее заявления о Гонконге, TikTok, усилиях Китая доминировать на рынке 5G и тому подобное.

Иран

Цель власти Ирана, в отличие от Китая и России, заключается в том, чтобы разделить страну накануне выборов.

“Мы считаем, что Иран стремится подорвать демократические институты США, президента Трампа, и разделить страну накануне выборов 2020 года”, — отметил Эванина.

Усилия в этом направлении будут сосредоточены, по прогнозам контрразведки, на распространении дезинформации в социальных медиа.

“Мотивация Тегерана на проведение подобных мероприятий частично обусловлена ​​мнением, что переизбрание президента Трампа приведет к продолжению давления США на Иран в стремлении изменить режим”, — считает Эванина.