Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий 28 декабря не явился в Офис генерального прокурора, куда его вызвали для вручения подозрения.

Об этом сообщила начальник Управления информационной политики Офиса генпрокурора Сюзанна Савчук в комментарии “Радио Свобода”.

“Нет, не появился”, – рассказала Савчук.

Поскольку Тупицкий не явился в ОГП, сообщение о подозрении ему направили по почте.

“Сообщение о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения направляется по почте в тот же день. С момента отправления председатель КСУ считается подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля, то есть совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины”, – сказала Савчук.

Тупицкий сообщил ОГП о том, что не смог явиться для вручения подозрения по семейным обстоятельствам, сообщает “Интерфакс-Украина”.

В то же время он не предоставил документов, подтверждающих уважительность этой причине, сообщила сотрудница прессслужбы ОГП Марина Хоменко.

Кроме того, в ведомстве отметили, что направили Президенту Украины ходатайство “об отстранении Тупицкого с должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца”.

В Конституционном суде сообщили, что Тупицкий не пришел в понедельник в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий по уважительной причине, отмечает “Интерфакс-Украина”.

“Тупицкий не являлся по уважительной причине. И он не намерен уклоняться от процессуальных действий”, – сказали в суде.

Комментируя направление Офисом генпрокурора президенту ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, в суде отметили: “Ни Конституция, ни закон Украины “О Конституционном суде” не оперируют таким понятием, как отстранение судьи КС от занимаемой должности”.