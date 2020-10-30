Пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель утверждает, что он встречался с главой Конституционного суда (КСУ) Александром Тупицким после принятия скандального решения о декларировании. Судья говорит, что такой встречи не было.

Об этом он рассказал на брифинге.

Мендель в комментарии СМИ заявила, что Зеленский разговаривал с Тупицким после принятия решения об отмене е-декларирования.

“Все важные вопросы были обсуждены и решения, инициированные президентом и поддержаны СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким”, – сказала Мендель.

Сам Тупицкий уверяет, что встреча планировалась, но не состоялась.

“Нет. Такой встречи не было… Эта встреча планировалась, но почему-то не состоялась. А говорить есть о чем”, – сказал он.

Он сделал акцент на том, что у на этой неделе у него не было встреч с Зеленским. Также судья сказал, что встреч, на которых бы обсуждались вопросы антикоррупционного законодательства – не было.

Тупицкий отметил, что было бы логично пригласить главу КСУ на встречу, которая вчера вечером состоялась с СНБО. Но приглашения или встречи не было.

Судья сказал, что встреча должна была состояться в четверг или пятницу, но ее не было. Тупицкий считает, что все дело не в “окружении Президента”.

Как сообщалось ранее, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения Конституционного суда, который отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.