Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий адресом своей регистрации в электронной декларации указал дом в коттеджном городке, который принадлежит члену команды народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского Сергею Левченко.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

Левченко – донецко-киевский бизнесмен, является руководителем и совладельцем фирмы “КНЗС” и “К252” (одноименный ресторанный комплекс вблизи Конча-Заспы). На нынешних местных выборах он был кандидатом в депутаты Киевского областного совета от партии “Слуги народа”.

В то же время, рекламную кампанию Левченко вел как член “команды Александра Дубинского”.

Судя по фотографиям в соцсетях Левченко с Тупицким связывают дружеские отношения. Журналисты нашли фото, которые были сделаны во время совместного празднования Крещения, зарубежной рыбаки и тому подобное.

Примечательно, что в Instagram Левченко также фото в кресле судьи Конституционного суда Украины.

В доме, кроме самого Тупицкого, прописалась также его жена и дети. Но на каких условиях глава Конституционного суда получил прописку в имении, принадлежащем Левченко – неизвестно.

“Ориентировочная стоимость дома такой площади здесь может доходить до миллиона долларов. Более того, по информации из реестра недвижимости, Левченко в “Коньке” кроме этого дома, принадлежит также и коттедж напротив”, – добавили журналисты.

Напомним, что Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Досудебное расследование начато по фактам государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка на территории аннексированного Крыму по российским законам.

Как сообщалось ранее, из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.