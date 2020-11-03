Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.
Левченко – донецко-киевский бизнесмен, является руководителем и совладельцем фирмы “КНЗС” и “К252” (одноименный ресторанный комплекс вблизи Конча-Заспы). На нынешних местных выборах он был кандидатом в депутаты Киевского областного совета от партии “Слуги народа”.
В то же время, рекламную кампанию Левченко вел как член “команды Александра Дубинского”.
Судя по фотографиям в соцсетях Левченко с Тупицким связывают дружеские отношения. Журналисты нашли фото, которые были сделаны во время совместного празднования Крещения, зарубежной рыбаки и тому подобное.
Примечательно, что в Instagram Левченко также фото в кресле судьи Конституционного суда Украины.
В доме, кроме самого Тупицкого, прописалась также его жена и дети. Но на каких условиях глава Конституционного суда получил прописку в имении, принадлежащем Левченко – неизвестно.
“Ориентировочная стоимость дома такой площади здесь может доходить до миллиона долларов. Более того, по информации из реестра недвижимости, Левченко в “Коньке” кроме этого дома, принадлежит также и коттедж напротив”, – добавили журналисты.
Напомним, что Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Досудебное расследование начато по фактам государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка на территории аннексированного Крыму по российским законам.
Как сообщалось ранее, из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.
Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.
31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.
- 2 ноября Зеленский записал аудиообращение ко фракции “Слуга народа”, в котором призвал голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда.
- Также президент посетил заседание фракции “Слуги народа”, посвященное вопросу о Конституционном суде, и призвал нардепов проголосовать за увольнение судей.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков и оппозиционные депутаты подали альтернативные законопроекты по КСУ.