Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Как известно, сотрудники Управления государственной охраны (УГО) не пускают Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда и рабочий кабинет, из-за чего он подал в суд.
В понедельник, 8 февраля, Окружной админсуд Киева рассмотрел заявление Александра Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил запретить УГО создавать препятствия для выполнения им его полномочий главы КСУ. Однако суд отказал.
“ОАСК принял решение — отказать в ее удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого. Истцом не представлены надлежащие и допустимые доказательства в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по данному делу”, — говорится в сообщении.
Таким образом, ОАСК отказал Тупицкому в допуске к рабочему месту до конца рассмотрения дела по существу. Подготовительное заседание по этому делу ОАСК назначил на 24 февраля.
Напомним, из-за действий УГО Тупицкий работает дистанционно.
- После скандального решения КСУ об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и полномочий Нацагентства по предупреждению коррупции, президент сначала выступал за перезагрузку суда и отстранение Тупицкого от должности, а затем подписал незаконный указ о его отстранении. О таком отстранении судьи сроком на два месяца ходатайствовал Офис генпрокурора.
- Напомним, КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.
- 5 января Конституционный суд рассмотрел указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого по представлению Офиса генерального прокурора и призвал президента придерживаться требований Конституции.