Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска главы Конституционного суда Александра Тупицкого, которого Управления госохраны не допускает к рабочему месту.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как известно, сотрудники Управления государственной охраны (УГО) не пускают Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда и рабочий кабинет, из-за чего он подал в суд.

В понедельник, 8 февраля, Окружной админсуд Киева рассмотрел заявление Александра Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил запретить УГО создавать препятствия для выполнения им его полномочий главы КСУ. Однако суд отказал.

“ОАСК принял решение — отказать в ее удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого. Истцом не представлены надлежащие и допустимые доказательства в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по данному делу”, — говорится в сообщении.

Таким образом, ОАСК отказал Тупицкому в допуске к рабочему месту до конца рассмотрения дела по существу. Подготовительное заседание по этому делу ОАСК назначил на 24 февраля.

Напомним, из-за действий УГО Тупицкий работает дистанционно.