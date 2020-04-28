Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай обратился к премьер-министру Денису Шмыгаля с просьбой смягчить карантин в области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

С такой просьбой глава области обратился, учитывая низкий уровень показателей заболеваемости COVID-19 на территории Луганской области.

Отмечается, что в результате плодотворной работы облгосадминистрации, штаба ООС, Нацполиции, Нацгвардии и учреждений охраны здоровья, область успешно противодействует распространению коронавируса. Сейчас в Луганской области – 32 случая.

Поэтому Гайдай вынес на рассмотрение премьера вопрос о предоставлении права областным государственным администрациям принимать решение о поэтапном смягчении режима карантина. Это должно касаться работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугородных внутриобластных пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и МОЗ Украины.