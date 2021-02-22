Глава миграционной службы и «девушка с собачкой из Ухани» сделали парные тату: фото

Фотограф Анастасия Зинченко, которую год назад с собачкой эвакуировали из Ухани, вместе с мужем, главой миграционной службы Украины Максимом Соколюк, сделали одинаковые татуировки на правом предплечье рук.

Фотографию Зинченко опубликовала на своей странице в Instagram.

Пара сделала тату в виде двух дат – 20 февраля и 25 апреля, написанных римскими цифрами. В комментариях к посту жена Соколюка отметила, что первая дата означает день их знакомства, которое состоялось по телефону, а вторая – день встречи.

“Еще осенью мы знали, что 20.02.2021 хотим роспись”, – подписала она публикацию.

Жена главы миграционной службы Украины также показала снимки, на которых снят процесс нанесения изображения.

Фото: Анастасия Зинченко

Ранее глава Миграционной службы Украины Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко, которую год назад эвакуировали из Уханя вместе с собачкой, сняли видео, на котором оба в купальных костюмах “телепортируются” из Занзибара в снежный Киев.