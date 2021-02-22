Глава миграционной службы и «девушка с собачкой из Ухани» сделали парные тату: фото

Фотографию Зинченко опубликовала на своей странице в Instagram.
Пара сделала тату в виде двух дат – 20 февраля и 25 апреля, написанных римскими цифрами. В комментариях к посту жена Соколюка отметила, что первая дата означает день их знакомства, которое состоялось по телефону, а вторая – день встречи.
“Еще осенью мы знали, что 20.02.2021 хотим роспись”, – подписала она публикацию.
Жена главы миграционной службы Украины также показала снимки, на которых снят процесс нанесения изображения.
Фото: Анастасия Зинченко
Ранее глава Миграционной службы Украины Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко, которую год назад эвакуировали из Уханя вместе с собачкой, сняли видео, на котором оба в купальных костюмах “телепортируются” из Занзибара в снежный Киев.
Как сообщалось, в феврале 2020 года путешественнице из Украины Анастасии Зинченко отказали в эвакуации из Китая. Причиной тому послужило желание девушки покинуть страну вместе со своим любимцем.
Президент Украины Зеленский позвонил девушке и пообещал, что “найдет способ вернуть” ее на родину. Также футбольный клуб “Шахтер”, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, заявлял о готовности отправить в Китай свой самолет для того, чтобы эвакуировать Зинченко и других застрявших в стране граждан.
В пятницу, 1 мая, спустя более чем 2 месяца, девушка наконец вернулась домой в Херсон.
- 5 марта Анастасия Зинченко рассказала, что после звонка президента с ней никто не связался по поводу возможной эвакуации.
- В сентябре 2020 года Анастасия Зинченко рассказала, что находится в отношениях с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком. Влюбленные уже длительное время живут вместе.