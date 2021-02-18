Глава Миграционной службы и его невеста «девушка с собачкой из Уханя» полуголыми скакали на снегу

Видео Анастасия разместила на своей странице в Instagram.

“Наша сумасшедшая идея – телепортация в снежный Киев”, – написала она.

В коротком ролике пара сначала стоит в купальных костюмах на берегу океана, а затем оказывается посреди заснежнного Киева. Так, видимо, Соколюк и Зинченко решили отметить свое непростое возвращение из Занзибара, где они недавно отдыхали. Пара вместе с другими туристами застряла там на несколько дней.

Как сообщалось, в феврале 2020 года путешественнице из Украины Анастасии Зинченко отказали в эвакуации из Китая. Причиной тому послужило желание девушки покинуть страну вместе со своим любимцем.

Президент Украины Зеленский позвонил девушке и пообещал, что “найдет способ вернуть” ее на родину. Также футбольный клуб “Шахтер”, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, заявлял о готовности отправить в Китай свой самолет для того, чтобы эвакуировать Зинченко и других застрявших в стране граждан.

В пятницу, 1 мая, спустя более чем 2 месяца, девушка наконец вернулась домой в Херсон.