Covid-19 Украина

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Глава Миграционной службы и его невеста «девушка с собачкой из Уханя» полуголыми скакали на снегу

Глава Миграционной службы Украины Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко, которую год назад эвакуировали из Уханя вместе с собачкой, сняли видео, на котором оба в купальных костюмах "телепортируются" из Занзибара в снежный Киев.

Четверг, 18 февраля 2021, 12:37

Видео Анастасия разместила на своей странице в Instagram.

“Наша сумасшедшая идея – телепортация в снежный Киев”, – написала она.

В коротком ролике пара сначала стоит в купальных костюмах на берегу океана, а затем оказывается посреди заснежнного Киева. Так, видимо, Соколюк и Зинченко решили отметить свое непростое возвращение из Занзибара, где они недавно отдыхали. Пара вместе с другими туристами застряла там на несколько дней.

 

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Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_)

Как сообщалось, в феврале 2020 года путешественнице из Украины Анастасии Зинченко отказали в эвакуации из Китая. Причиной тому послужило желание девушки покинуть страну вместе со своим любимцем.

Президент Украины Зеленский позвонил девушке и пообещал, что “найдет способ вернуть” ее на родину. Также футбольный клуб “Шахтер”, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, заявлял о готовности отправить в Китай свой самолет для того, чтобы эвакуировать Зинченко и других застрявших в стране граждан.

В пятницу, 1 мая, спустя более чем 2 месяца, девушка наконец вернулась домой в Херсон.

  • 5 марта Анастасия Зинченко рассказала, что после звонка президента с ней никто не связался по поводу возможной эвакуации.
  • В сентябре 2020 года Анастасия Зинченко рассказала, что находится в отношениях с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком. Влюбленные уже длительное время живут вместе.
Теги: дівчина з песиком, Максим Соколюк, Миграционная служба

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