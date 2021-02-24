Об этом сообщают “НикВести”.
Свое выступление на панельной дискуссии Ким начал с того, что рассказал о том, что Николаевщина — это географический центр украинского Причерноморья. По его словам, развитие туризма очень долго не было приоритетом областной власти, но благодаря вниманию президента и программе “Большое строительство” регион получил 126 километров дорог, по которым можно добраться до курортов региона.
Ким добавил, что трафик транзита из Одесской и Херсонской областей через Николаевскую — более 7 млн человек, для которых нужно создать условия, чтобы часть этого трафика оставалась. Он также рассказал о приоритетах его команды в развитии туризма и призвал инвестировать в регион.
Во время своего выступления, в частности, Ким несколько раз отметил: “в Николаевской области самые красивые девушки в Украине”. Первый раз Виталий Ким сказал это во время обсуждения курортов региона, в которые областная власть предлагает инвестировать.
“Мы предлагаем, чтобы вы инвестировали в дополнительные объекты, любые, мы обеспечим полностью … Вообще, у нас самые красивые девушки во всей Украине. Это я буду отстаивать”, – сказал Ким.
На это глава Херсонской ОГА Сергей Козырь отметил, что в Херсонской области девушки лучше.
“Это не обсуждается. У нас самые красивые девушки. Поэтому мы приглашаем всех для инвестирования в такие места, например, как гостиницы, сувенирные магазинчики, заведения общественного питания, что угодно”, – сказал Ким.
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