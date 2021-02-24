Сегодня, 24 февраля, в рамках Всеукраинского форума "Украина.30" с докладом о развитии туризма в Николаевской области выступил глава облгосадминистрации Виталий Ким.

Об этом сообщают “НикВести”.

Свое выступление на панельной дискуссии Ким начал с того, что рассказал о том, что Николаевщина — это географический центр украинского Причерноморья. По его словам, развитие туризма очень долго не было приоритетом областной власти, но благодаря вниманию президента и программе “Большое строительство” регион получил 126 километров дорог, по которым можно добраться до курортов региона.

Ким добавил, что трафик транзита из Одесской и Херсонской областей через Николаевскую — более 7 млн человек, для которых нужно создать условия, чтобы часть этого трафика оставалась. Он также рассказал о приоритетах его команды в развитии туризма и призвал инвестировать в регион.

Во время своего выступления, в частности, Ким несколько раз отметил: “в Николаевской области самые красивые девушки в Украине”. Первый раз Виталий Ким сказал это во время обсуждения курортов региона, в которые областная власть предлагает инвестировать.

“Мы предлагаем, чтобы вы инвестировали в дополнительные объекты, любые, мы обеспечим полностью … Вообще, у нас самые красивые девушки во всей Украине. Это я буду отстаивать”, – сказал Ким.

На это глава Херсонской ОГА Сергей Козырь отметил, что в Херсонской области девушки лучше.

“Это не обсуждается. У нас самые красивые девушки. Поэтому мы приглашаем всех для инвестирования в такие места, например, как гостиницы, сувенирные магазинчики, заведения общественного питания, что угодно”, – сказал Ким.