Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что в стране нужно оставить лишь две тюрьмы, не считая СИЗО.

Такое мнение он выразил в интервью телеканалу “ДОМ”.

Так, на вопрос, сколько в Украине должно остаться тюрем, министр ответил: “Две. Две, если не считать СИЗО. СИЗО необходимы в каждом большом городе, потому что следствие, хочешь, не хочешь, будет происходить, досудебное расследование. И людей надо будет куда-то определять”.

По словам Малюськи, эти тюрьму должны быть “достаточно большими”.

“Но это очень длительный период. Постепенное сокращение необходимо”, – заявил он.

По мнению министра, модель реформы, которой должна следовать Украина, – “это модель Северной Европы”, которая “сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы”, и ориентирована на социализацию людей.

“У нас какой принцип: есть преступление – надо наказать. Это око за око, зуб за зуб. Это эмоционально, но не рационально”, – считает министр.

Малюська добавил, что такой принцип не помогает, поскольку, “как показывает статистика”, после выхода из тюрьмы люди продолжают совершать преступления.

“Причем эти преступления очень часто бывают более тяжкими, чем те, за которые человек первый раз сидел. Потому что тюрьма не исправляет”, – подчеркнул Малюська.

Глава Минюста также проинформировал, что в Украине “десятки” пустых тюрем, на содержание которых из бюджета идут деньги – “минимум 10 миллионов на каждую ежегодно”.

“И мы их продадим, сэкономим на затратах, еще и деньги на этом заработаем неплохие “, – уверен министр.

(На видео – с 6:15)