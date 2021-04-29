Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
За словами Федорова, Оністрат має “позитивний бренд”, а про офіційні обвинувачення, висунуті проти банкіра правоохоронними органами, міністру не відомо.
“Якщо чесно, ми не відслідковуємо судові справи, кому там що загрожує. Ми знаємо, що бренд в нього дуже позитивний. Він навіть на YouTube-каналі інтерв’ював мене, Оністрат. Тому я навіть про це не знав”, – сказав Федоров.
Міністр зазначив, що якщо суд підтримає державне обвинувачення, серіал за участю Оністрата видалять з офіційних платформ Мінцифри.
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“Якщо потрапила людина з проблемою, якщо суд доведе це, це буде дійсно неправильно, ми тоді видалимо цей серіал. Якщо ні, то його подивилося п’ять або сім тисяч людей, нехай насолоджуються серіалом”, – заявив Федоров.
“Він же не розповідає про те, як робити якісь махінації. Він розповідає, що таке криптовалюти і так далі. Для мене головна ціль у рамках цього проєкту, щоб люди навчалися цифровій грамотності”, – додав міністр.
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У 2018 році Оністрату висунули підозру у справі.
Наразі Андрій Оністрат має статус обвинуваченого у кримінальному провадженні, яке вже завершене та перебуває на етапі судового розгляду в Шевченківському райсуді Києва. Оністрат обвинувачується за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.
За даними досудового розслідування, Андрій Оністрат на посаді голови спостережної ради ПАТ “Банк Національний Кредит” і одночасно акціонера цього банку, “діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з групою колишніх посадових осіб банку, організував розтрату 597 мільйонів гривень”.
Гроші виводилися через кореспондентський рахунок, відкритий у Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн).
Андрій Оністрат вини не визнає.
“Головне слідче управління підозрює мене в скоєнні злочину за ст. 191, ч. 5 – в розкраданні грошей “Банку Національний Кредит”. Маячня цієї фрази в тому, що виходить, що я вкрав у самого себе. Жодного доказу, жодного свідка того, що це я зробив. Це повністю неадекватне сприйняття того, що відбувається, без будь-якої доказової бази”, – коментував звинувачення Оністрат.
Нагадаємо, що 28 квітня державний портал “Дія” оголосив про запуск курсу з цифрової журналістики. Це авторський курс головної редакторки “Української правди” Севгіль Мусаєвої, який втілено Міністерством цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української Програми “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP).
Спікерами курсу є:
- Севгіль Мусаєва – журналістка, головна редакторка онлайн-видання “Українська правда” та авторка цього курсу. Спеціалізується на нафтогазовій тематиці та паливно-енергетичному комплексі.
- Максим Скубенко – редактор фактчекінгового проєкту VoxCheck та телеаналітик на “UA Перший”. Раніше працював аудитором в “OTP Банку” та Національному банку України.
- Роман Кравець – політичний оглядач УП.
- Марія Леонова – старша редакторка “Громадського телебачення”.
- Наталя Гуменюк – журналістка-міжнародниця, викладачка, ексголова “Громадського телебачення”. У свій час Гуменюк працювала на телеканалах “Інтер”, “Новий канал”, “5 канал”, “К1” та ICTV. Після раптового звільнення з “Інтера” почала працювати фрілансером для низки українських видань, серед яких “Українська правда” та “Український тиждень”.
- Федір Попадюк – журналіст УП, керівник відділу подкастів.
- Валентина Семеніхіна – менеджерка спільноти читачів УП.
- Олександр Шумілін – випусковий редактор стрічки новин УП.
- Катерина Сергацкова – засновниця видання “Заборона”. Працювала у “Громадському” та УП.
А Мінцифра співпрацює з агентством FEDORIV AGENCY запам’яталося скандалом довкола логотипу для Міністерства культури. Проєкт викликав чимале обурення українців, оскільки у ньому було використано елементи (кольори, орнаменти тощо) не української, а російської культури.
Також FEDORIV AGENCY разом із дизайн-бюро Spiilka design büro та Міністерством цифрової трансформації розробляли український e-сервіс державних послуг “Дія”, який рекламували бордами із неоднозначним написом: “Державні послуги в одному місці”.
А ще нагадаємо, що лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко бігала разом із Оністратом.
- Нагадаємо, колишній IT-підприємець та нинішній очільник міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров не зміг відповісти на запитання про те, як пропатчити KDE2 під FreeBSD.
- Потім виявилося, що Міністерство цифрової трансформації запустило онлайновий сервіс для підприємців “Дія.Бізнес”. Сайти регіональних центрів у Харкові та Миколаєві при цьому розміщені на придбаних у Росії доменах і зареєстровані через московську фірму.