Временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец инициирует рост доходов облэнерго, что может увеличить тарифы на электроэнергию. Данную инициативу поддержал и глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

Об этом сообщается в материале проекта “Наші гроші”. Также об этом сообщают журналисты программы “Схемы”.

Так, в распоряжении журналистов “Схем” оказалось письмо с подписью Буславец от 28 сентября на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В нем глава Минэнерго просит дать поручение независимому органу – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – пересмотреть утвержденные в августе “ставки доходности” на “старую” базу активов для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго).

Указанным письмом предлагается откорректировать решение НКРЭКУ, которая приняла ставку доходности на уровне 3% “на старую базу” (то есть на то имущество, которое уже есть на балансе облэнерго).

По мнению Буславец, это позволит улучшить техническое состояние сетевой инфраструктуры и безопасность поставок электроэнергии потребителям, а также упростить и удешевить стоимость присоединения новых электроустановок к электрическим сетям.

1 октября премьер Денис Шмыгаль дал поручение в недельный срок рассмотреть данное письмо и о результатах проинформировать Правительство.

Как отмечается в материале “Наших грошей”, на прошлой неделе в Виннице на заседании Нацсовета реформ Буславец признала, что предлагала установить доходность на старую базу активов на уровне показателя средневзвешенной стоимости капитала (WACC) облэнерго (сегодня это около 16%). В ходе заседания Буславец предложила увеличение с 3% до 5%.

По оценкам журналистов “Наших грошей”, начальное предложение главы Минэнерго “означало собрать с потребителей ежегодно дополнительно на 39 млрд грн больше по сравнению с тем, что было утверждено регулятором НКРЭКУ”.

Глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк отметил, что расценивает действия Буславец как “давление на НКРЭКУ”.

После заседания Нацсовета реформ Михеил Саакашвили написал в Facebook, что предлагает увеличить доходность на старую базу активов с 3% до 6%.

“Такое увеличение означает дополнительную прибыль облэнерго в размере более 10 млрд грн, для чего необходимо будет повысить тарифы на электроэнергию для конечных потребителей”, – говорится в материале “Наших грошей”.

Журналисты отмечают, что в августе 2020 года Саакашвили публично похвалил формулу “Роттердам+”, называя ее выгодной, хотя в 2017 году критиковал и называл “коррупционной схемой”. В мае 2020 года Саакашвили высказывался в защиту “зеленых” тарифов.

В последние месяцы Саакашвили является постоянным гостем телеканалов “Украина 24”, ТРК “Украина” и программы “Свобода слова Савика Шустера”, которые принадлежат Ринату Ахметову.

“В формуле “Роттердам+” и “зеленых” тарифах основным бенефициаром является компания ДТЭК Рината Ахметова. После прошлогоднего приобретения “Киевоблэнерго” и “Одессаоблэнерго” крупнейшим владельцем облэнерго в Украине является компания ДТЭК Ахметова. Другими владельцами облэнерго являются братья Суркисы, Константин Григоришин, Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Игорь Коломойский и бизнес-группа VS Energy россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина”, – отмечается в материале “Наших грошей”.

Ольга Буславец до назначения и.о. министра работала в Министерстве энергетики и была одной из тех, кто согласовывал формулу “Роттердам+”.