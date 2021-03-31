Министр финансов Сергей Марченко рассказал, какие шаги нужно сделать Украине, чтобы программа сотрудничества с МВФ была продолжена.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Ліга.Net”.

По словам Марченко, договариваться с МВФ лучше, если бы переговоры проходили в офлайн режиме. “Когда мы сидим за столом, донести позицию легче и быстрее, чем через видеосвязь”, – сказал министр.

“На повестке дня энергетические вопросы: рынки газа и электричества, далее – антикоррупционная политика, судебная реформа. В части компетенции Минфина есть дискуссии относительно бюджетного баланса на 2022-23 годы МВФ видит необходимость снижения дефицита до 3,5% ВВП, мы хотели бы смягчить это движение, ведь каждый год сокращать дефицит бюджета на 2% – это политически сложная задача для любого министра финансов”, – сказал Сергей Марченко.

Глава Минфина отмечает, что Украина уже “чувствует себя некомфортно” без денег МВФ.

“Так было еще в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами”, – сказал Сергей Марченко.

Он отмечает, что сейчас критически важно получить деньги от МВФ, ведь они предусмотрены бюджетом, и у Украины нет возможности получить доходы из другого источника.

“Программа МВФ – наш базовый сценарий”, – сказал Сергей Марченко.