В субботу, 14 ноября, министр охраны здоровья Украины Максим Степанов сообщил, что у него выявили коронавирус COVID-19. При этом в пятницу он посетил политическое ток-шоу и находился там без защитной маски.

Об этом сообщают #Буквы.

О своем заболевании министр проинформировал в Facebook.

“Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Работать буду дистанционно, ежедневные брифинги проводить отсюда же”, – сообщил Степанов и призвал украинцев соблюдать правила карантина.

Стоит отметить, что днем ранее, вечером пятницы, 13 ноября, министр посетил ток-шок “Свобода слова Савика Шустера”. В студии он присутствовал без защитной маски (не только во время выступления у микрофона, но и в другое время).

Также без масок были и другие гости студии, среди которых нардепы (Алексей Гончаренко, Ярослав Железняк и Михаил Радуцкий), актер Остап Ступка (надевал ее в перерыве), рестораторы и другие.

Теперь, согласно правилам МОЗ, все лица, контактировавшие со Степановым 13 ноября, должны самоизолироваться.