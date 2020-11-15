Об этом сообщают #Буквы.
О своем заболевании министр проинформировал в Facebook.
“Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Работать буду дистанционно, ежедневные брифинги проводить отсюда же”, – сообщил Степанов и призвал украинцев соблюдать правила карантина.
Стоит отметить, что днем ранее, вечером пятницы, 13 ноября, министр посетил ток-шок “Свобода слова Савика Шустера”. В студии он присутствовал без защитной маски (не только во время выступления у микрофона, но и в другое время).
Также без масок были и другие гости студии, среди которых нардепы (Алексей Гончаренко, Ярослав Железняк и Михаил Радуцкий), актер Остап Ступка (надевал ее в перерыве), рестораторы и другие.
Теперь, согласно правилам МОЗ, все лица, контактировавшие со Степановым 13 ноября, должны самоизолироваться.
- Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заразился коронавирусом COVID-19: он получил результат теста. Кроме того, коронавирусом заразился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
- 9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19.
- Тогда же глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заболел коронавирусом.